Такой день. Наезд на мальчика в Бийске и новый глава Алтайского диагностического центра

Семилетний ребёнок попал под машину на перекрёстке улиц Льва Толстого и Гилева в Бийске. Иномарка переехала мальчика сначала передними, а затем задними колёсами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчинённого. Следователи подозревают их в получении взяток за сдачу экзаменов на права.

Администрация Барнаула рассматривает возможность подключения к сети природного газа Мемориала Славы. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" предложило сделать подводку к Огню памяти за счёт средств компании.

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая может занять пост главного врача регионального Диагностического центра. Ранее медучреждение возглавляла Оксана Лексенкова. Однако в мае она написала заявление об увольнении и 31-го числа отработала последний день.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по делу депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Дата судебного заседания по делу Кондратьева пока неизвестна.

В Новоалтайске следователи возбудили уголовное дело после травмирования девочки на карусели в местном парке аттракционов. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренные статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Алтайскому краю грозят новые засухи из-за опустынивания почвы и недостаточного финансирования мероприятий по лесовосстановлению. По словам кандидата биологических наук Александра Бондарева, из-за этого Западная Сибирь испытывает проблемы повышения средней температуры, причём здесь она растёт даже быстрее, чем в среднем по планете.