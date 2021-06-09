Трассу на подъезде к Барнаулу покроют защитным покрытием

В Алтайском крае стартовали ремонтные работы на двух участках Чуйского тракта – подъезде к Барнаулу (с 0 по 11 км) и четырехполосном отрезке трассы с 201 по 207 км.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", дорожники фрезеруют 3 сантиметра верхнего слоя старого покрытия и наносят на него слой из битумоминеральной открытой смеси с применением латексной эмульсии.

"Технология обеспечивает износостойкость и водонепроницаемость, что позволяет продлить срок службы других конструктивных слоев дорожной одежды, — уточнили в ведомстве. — Горизонтальную разметку нанесут с применением термопластика – более заметного для автомобилистов материала".

Кроме того, благодаря этому улучшаются характеристики ровности дороги и сцепления с ней колес транспортных средств.

Завершить работы планируют к моменту открытия Старого моста через Обь.

Напомним, знаменитый мост через Обь в Барнауле, построенный еще в 1912 году, закрыли на масштабную реконструкцию в конце 2019 года. На эти цели выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Согласно контракту, подрядчик обязан завершить все работы к ноябрю 2021 года. Габариты существующего моста останутся неизменными. Согласно нормативам, следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.