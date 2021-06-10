Жительница Барнаула может отправиться в тюрьму за торговлю сигаретами

Сотрудники транспортной полиции в Барнауле изъяли у 26-летней девушки более 1500 пачек немаркированных сигарет. За их продажу девушке грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили amic.ru в пресс-службе алтайского ЛУ МВД.

Контрафактной продукцией торговали неподалёку от железнодорожного вокзала.

"В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более 1500 пачек сигарет на сумму около 110 тысяч рублей", – рассказали в транспортной полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Теперь предпринимательнице могут назначить наказание в виде реального срока и штраф до 120 тысяч рублей.