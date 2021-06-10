Жительница Барнаула может отправиться в тюрьму за торговлю сигаретами

Сотрудники транспортной полиции в Барнауле изъяли у 26-летней девушки более 1500 пачек немаркированных сигарет. За их продажу девушке грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили amic.ru в пресс-службе алтайского ЛУ МВД.
Контрафактной продукцией торговали неподалёку от железнодорожного вокзала.
"В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более 1500 пачек сигарет на сумму около 110 тысяч рублей", – рассказали в транспортной полиции.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Теперь предпринимательнице могут назначить наказание в виде реального срока и штраф до 120 тысяч рублей.
Комментарии
1500 пачек немаркированных сигарет
И где она их взяла?
А была бы эта женщина депутатом и украла бы из бюджета миллиард, ей бы условно четыре года дали бы!
10.06.2021 14:40
- гость -
Совсем обалдел что ли? Четыре!!!
До двух не дотянут...
Это потому что они были немаркированные? Или если бы она торговала маркированными сигаретами, то всё закончилось бы так же?
сигареты скорее всего казахские, а вот за то, что Усманов наш свет Алишер недополучил 750р, дамочка годика на три отправится варежки шить