Пожар произошёл на территории парка "Лесная сказка" в Барнауле

На территории парка "Лесная сказка" произошёл пожар. Столб дыма виден в нескольких районах города.

Как сообщили amic.ru в региональном главке МЧС, загорелась трава на территории парка. Очаг пожара находится ближе к улице Антона Петрова. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня на территорию зверинца и парка аттракционов нет.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что ранее серьёзный пожар произошёл на рынке по улице Власихинской, 59/2. Огонь перешёл с помещения, где расположено кафе, на торговые ряды. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.