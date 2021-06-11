Пожар произошёл на территории парка "Лесная сказка" в Барнауле

На территории парка "Лесная сказка" произошёл пожар. Столб дыма виден в нескольких районах города.
Как сообщили amic.ru в региональном главке МЧС, загорелась трава на территории парка. Очаг пожара находится ближе к улице Антона Петрова. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня на территорию зверинца и парка аттракционов нет.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, что ранее серьёзный пожар произошёл на рынке по улице Власихинской, 59/2. Огонь перешёл с помещения, где расположено кафе, на торговые ряды. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
Комментарии
причина пожара наверняка и в том, что когда мин.спорта делали странную лыжню в этом парке - оставили кучи веток сваленными и не вывезенными.
В парке Лесная сказка пожара не было
11.06.2021 13:17
Директор парка
Ура!!!!
11.06.2021 13:09
SV
А может это какие то не очень развитые пух жгут в лесу???
11.06.2021 14:25
Ольга
Медведи курили.
лисички взяли спички