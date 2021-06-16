В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи для россиян

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов призвал ограничить въезд в Сочи, чтобы не допустить распространения коронавируса. Слова парламентария приводит Ura.ru.
В беседе с изданием Кривоносов отметил, что в Сочи наблюдается существенное увеличение турпотока.
"Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры для внутреннего туризма", – сказал парламентарий.
В качестве мер, которые могут рассматриваться, депутат назвал проверку свежих ПЦР-тестов у въезжающих в город туристов, а также сдачу экспресс-тестов в аэропорту. Кривоносов добавил, что в Сочи пока нет всплеска заболеваемости COVID-19.
Комментарии
насекомые понаехали, отдыхать они видите ли хотят
и с чего бы это? а закрытие заграницы тут конечно не при чем как всегда
есть ли тут нарушение прав человека на перемещение?
что рыночек не может порешать?
ввести какие-то барьеры для внутреннего туризма
Да задерите цены на всё еще в 3 раза.
на всё еще в 3 раза.
ток в 33 поможет наверное
Что, так моря хочется? Или в Инстаграм выставиться?
Цены там растут как бешеные. Спрос очень велик. В России по прежнему мало мест для отдыха на море.
на алтай поток закрыть надо , везут сюда хрень всякую )))