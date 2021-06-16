В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи для россиян

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов призвал ограничить въезд в Сочи, чтобы не допустить распространения коронавируса. Слова парламентария приводит Ura.ru.

В беседе с изданием Кривоносов отметил, что в Сочи наблюдается существенное увеличение турпотока.

"Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры для внутреннего туризма", – сказал парламентарий.

В качестве мер, которые могут рассматриваться, депутат назвал проверку свежих ПЦР-тестов у въезжающих в город туристов, а также сдачу экспресс-тестов в аэропорту. Кривоносов добавил, что в Сочи пока нет всплеска заболеваемости COVID-19.