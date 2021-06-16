Выпавшая с 15-го этажа жительница Барнаула перед смертью выписалась из психбольницы

Жительница Барнаула, которая 15 июня выпала с балкона 15 этажа, накануне выписалась из психиатрической больницы. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл по адресу ул. Власихинская, 97, где и проживала 46-летняя горожанка. От полученных ранений в результате падения женщина скончалась на месте.

По факту случившегося следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 июня из окна второго этажа детсада в Бийске выпала пятилетняя девочка. Малышка получила травмы, её госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.