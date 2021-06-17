В Республике Алтай пройдёт юбилейный фестиваль электронной музыки Butterfly

Фестиваль электронный музыки Butterfly пройдёт в Горном Алтае на территории базы "Империя Туризма" 25-26 июня 2021 года. Это будет уже 15-й раз, когда на площадке фестиваля объединится сибирское танцевальное комьюнити. Как заявляют организаторы – готовится действительное грандиозное шоу. Две большие и упакованные декорациями, светом и мощнейшим, качественным звуком площадки, выступление двенадцати хедлайнеров из России и Европы, а также более десяти лучших сибирских диджеев и промоутеров будут принимать участие в мероприятии.

Список участников мероприятия: Volen Sentir, Agraba, Skif, Nils, List, Bu.Di, Dave Pad, Space Food, M.O.S., Ëlkin и главный хедлайнер – маэстро Robert Babicz. Роберт обладает редким даром синестезии, которая превращает мир в непрерывную игру цвета, формы и звука. Он видит музыку в 3D, описывая треки как "геометрическую поэму, скульптуры времени".

Туристическая компания "Авиафлот" подготовила прайс на проживание в период проведения фестиваля. Стоимость номера на двоих на базе "Империя Туризма" – от 6 600 рублей за двое суток, на троих – от 9 600 рублей. Кроме этого, "Авиафлот" предлагает размещение для больших компаний (до 10 человек) в двухэтажном коттедже. Стоимость такого домика – от 35 000 рублей.

Туристический комплекс "Империя туризма", где планируется проведение мероприятия, расположен вдоль левого берега Катуни в лесной зоне природного парка "Ая". Комплекс находится в 500-х метрах от уникального тёплого горного озера Ая. Посетителей ждёт самый большой ночной клуб в регионе, богатый выбор услуг и открытый бассейн!

Входные билеты на фестиваль оплачиваются дополнительно.

Более подробная информация по телефону +7(3852)22-66-30.

Возрастное ограничение: 18+