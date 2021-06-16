В Новосибирске отменят массовые мероприятия на День города из-за коронавируса

В Новосибирске не будет массовых гуляний на День города из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в беседе с ТАСС.

"Пока требования Роспотребнадзора не допускают проведение любых массовых мероприятий в День города", – уточнила она.

Кроме того, под вопросом также находится проведение ежегодного награждения мэрией горожан, внесших вклад в развитие города, добавила вице-мэр.

День города в Новосибирске отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня. В этом году он выпал на 27-е число.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 16 июня в регионе зарегистрировали 44 752 случая коронавируса (+99 за сутки), 40 382 пациента выздоровели (+97), 1959 – скончались (+5).