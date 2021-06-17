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Судебного пристава из Барнаула осудят за взятку в 50 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Мужчина помог взяткодателю снять ограничения на регистрацию автомобиля, пока с него не взыскали все деньги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против инспектора Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю из Барнаула. По версии следователей, мужчина помог за 50 тысяч за снятие ограничений на регистрацию его автомобиля до окончания исполнительного производства.

"В конце октября 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле обвиняемый получил через посредников взятку в размере 50 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались  за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству", – сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектор полностью признал свою вину в содеянном. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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