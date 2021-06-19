26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай

26 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 17 476 случаев, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию обнаружили у восьми жителей Кош-Агачского района, у семи жителей Усть-Канского района, у пяти жителей Майминского района, у трёх жителей Улаганского района, у жителя Горно-Алтайска, у жителя Онгудайского района, у жителя Чемальского района.

Из больниц за минувшие сутки выписали 11 пациентов. Всего на 19 июня в регионе выздоровели 16 880 человек.