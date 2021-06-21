В "Росводоканале Барнаул" рассказали, зачем компаниям пользоваться "Личным кабинетом"

"Росводоканал Барнаул" напоминает своим клиентам – юридическим лицам об онлайн-сервисах, которые помогут им контролировать счета, передавать показания, направлять официальные обращения в компанию.

"У нас есть целый ряд удобных сервисов для наших клиентов. Жители города активно используют мобильное приложение "РВК.Услуги" и "Личный кабинет". Хотим напомнить юридическим лицам, что для них также есть возможность дистанционного и эффективного взаимодействия с водоканалом. В том числе для них функционирует личный кабинет на корпоративном сайте предприятия", – отметила коммерческий директор "Росводоканала Барнаул" Татьяна Колганова.

Напоминаем, что доступ к личному кабинету юридических лиц на сайте компании могут получить юрлица, заключившие с "Росводоканалом Барнаул" договоры холодного водоснабжения или водоотведения в целях приобретения коммунального ресурса для содержания общего имущества многоквартирных домов, нежилых помещений и отдельно стоящих объектов.

Для регистрации ЛК нужно заполнить сведения о своей организации по предложенной форме, указать адрес электронной почты и телефон, а также подтвердить их. После этих несложных процедур взаимодействовать с "Росводоканалом Барнаул" станет ещё легче и удобнее.