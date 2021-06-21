В России за сутки выявили 17 378 случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 17 378 – до 5 334 204. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+7584 человека за сутки), Московской области (+1811) и Санкт-Петербурге (+1046). В Алтайском крае выявили ещё 100 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 878 333 человека, в том числе 8361 – за последние сутки.

Скончались ещё 440 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 129 801 летальный случай.