Россиянам рассказали, как уйти в отпуск на год

Работник может уйти в отпуск без содержания на год по уважительной причине, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом пишет ИА "Прайм".

По её словам, столь длительный отпуск обещает 128-я статья Трудового кодекса РФ. Однако работодатель сам решает, что считать уважительной причиной, а что – нет, поскольку эти критерии в законе не определены.

При этом в статье также перечислены категории работников, которым работодатель не может отказать уйти в годовой отпуск.

"Для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок", – объяснила специалист.

Иванова-Швец добавила, что за период годичного отдыха работник не только не получает зарплату, но также у него не накапливаются дни для очередного отпуска.

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