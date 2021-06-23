Дорожники устранят причину потопа на улице Молодёжной

Мэрия поручила ликвидировать засоры ливневой канализации по улице Молодёжной в Барнауле. Сейчас проезжая часть здесь затоплена.

"Дорожной службе дано поручение выполнить работы по очистке ливневой канализации на данном участке в ближайшее время", – сказано в сообщении городской администрации.

Напомним, что о подтоплении проезжей части на пересечении улиц Молодёжной и Ядринцева рассказали горожане в социальных сетях. На низких автомобилях проехать здесь получится с трудом.

Кроме того, по словам горожан, вода с проезжей части стекает вниз к тротуару и жилым домам.

Жители Барнаула отметили, что подобные проблемы на этом участке возникают постоянно.