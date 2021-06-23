В Кремле опровергли возможность введения повсеместного локдауна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что локдаун на федеральном уровне в России вводить не планируют. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что он также не слышал о принятии подобных решений на местах. При этом у субъектов федерации имеются полномочия для этого.

"Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях", – подметил Песков.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки число зафиксированных случаев коронавируса выросло на 17 594 – до 5 368 513. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6534 человека за сутки), Московской области (+2323) и Санкт-Петербурге (+1092).