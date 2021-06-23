50 медиков умерли от коронавируса в Алтайском крае

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса умерли 50 медицинских работников. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал в интервью "Вести-Алтай".

По официальной информации, примерно половина из них заразились во время оказания медицинской помощи другим людям.

"Доказано, что 23 медика заразились на работе. Страховые выплаты получили уже 15 человек, еще по одному ищут получателей. В отношении оставшихся, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника", — отметил Попов.

Если медицинский работник заразился во время работы, то ему положена компенсация в размере от 68,8 тысяч рублей до 2,06 миллионов рублей.