Газовый тупик. Почему задерживается подача голубого топлива Горному Алтаю?

Вопросы региональной газификации остаются непростыми для Алтайского края и Республики Алтай. У каждого из Алтаев, конечно, свои сложности в процедуре снабжения голубым топливом, но если для жителей края новости газоснабжения стали делом привычным, то наши соседи известие о начале проектирования газопроводов к 14 сёлам Майминского и Чемальского районов восприняли едва ли не как прорыв – слишком долго там процесс топтался на месте. Правда, если судить по комментариям к новостям в интернете и соцсетям, немалая часть местных жителей выражает сомнения, что "газовый прорыв" не за горами. В чём причины сомнений и какова специфика газификации республики, попробовал понять журналист amic.ru Андрей Магас.

"Газификация пятнами"

Проектно-изыскательские работы в Майминском и Чемальском районах ведутся в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы, которую подписали ПАО "Газпром" и администрация региона. Планируется, что газ должны получить 5,3 тысячи домовладений, а также котельные и социальные объекты. Согласно документу, будет построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции Нижняя Каянча Алтайского края до села Манжерок и от Манжерока до Чемала, а также подводящие газопроводы к 13 сёлам. Помимо этого, должны быть созданы условия для газификации посёлка Известкового, сёл Манжерок, Усть-Муны, Барангол, Усть-Сема, Чепош, Узнезя, Элекмонар, Чемал, Алферово, Бирюля, Александровка, Урлу-Аспак, турбазы "Катунь".

Впрочем, местные жители вовсю язвят по этому поводу: "Что за газификация "пятнами?!", "Дело к выборам, и началось объявление грандиозных планов", "Хм… А почему пос. Филиал по дороге на Бирюлю забыли?" – это лишь несколько комментариев к сообщению о начале проектирования на портале "Новости Горного Алтая".

Что касается новой программы развития газоснабжения и газификации, то она должна заменить аналогичный предыдущий документ, охватывавший 2016-2020 гг. Всю эту четырёхлетку процесс газификации региона подвергался критике не только жителями региона, местной политической оппозицией, а также, как писали телеграм-каналы, влиятельными московскими чиновниками, опасавшимися, что провалы региональной администрации станут причиной роста социальной напряжённости. Более того, как утверждали источники в руководстве РА, ряд неудач на данном направлении был причиной крупных скандалов в команде бывшего главы правительства республики Александра Бердникова. Не последнюю роль "газовый тупик" сыграл в уходе Бердникова и уголовном преследовании Пальталлера (хотя формально предъявленное ему обвинение не связано с газификацией).

Деньги – в трубу

Новая программа на 2021-2025 годы предусматривает возведение в республике 465 км газопроводов, создания условий для газификации 13 поселений, а также 13 жилых микрорайонов Горно-Алтайска. Региональное правительство обязалось обеспечить подготовку к приёму газа 14,2 тысячи домовладений и девяти котельных. При этом "Газпром" инвестирует в программу средства в размере 4,886 млрд рублей, что втрое больше, чем в 2016-2020 годах.

В "Газпроме" отмечали, что на 1 декабря 2020 года уровень газификации в РА составил 6,2%. По итогам реализации новой программы он должен вырасти в 3,7 раза – до 22,9%; в том числе уровень газификации Горно-Алтайска – в 4,1 раза, до 45,5%. В столице региона в рамках недавно принятой программы уже ведутся инженерные изыскания. По информации пресс-службы ООО "Газпром распределение Томск", предполагается постройка в Горно-Алтайске 185 км газопровода, что даст возможность подключить к газу 8,8 тысячи квартир и домов.

Однако, по словам депутата Госсобрания Республики Алтай Сергея Кухтуекова, есть несколько серьёзных препятствий процессу газификации. "Это слишком высокая стоимость подключения к сетям – она составляет 150-250 тысяч рублей, что является просто неподъёмной суммой для большой части жителей, – сообщил он amic.ru. – В результате объём уже подключённых ранее домовладений на некоторых территориях не достигает и 30%. Получается, люди внесли деньги за подключение, но газ к ним так и не пришёл. Но "Газпром" тоже не может подавать газ на полную там, где реальное потребление на низком уровне – у газовиков ведь тоже есть план синхронизации подачи топлива".

С подобной ситуацией сталкиваются жители Горно-Алтайска, Майминского района. Оплатившие подключение, но остающиеся без голубого топлива граждане обращаются в газовую компанию, к чиновникам и депутатам. Кухтуеков рассказывает, что и сам оказался в такой ситуации: "Когда стала известна дата подачи газа к территории, где проживаю, я на всякий случай оставил в доме угольный котёл. И теперь понимаю, что сделал это правильно. Газ пока нам не поступает топить приходится углём. И в аналогичной ситуации, которая тянется уже не первый год, оказались многие граждане – иногда до 10% жителей территорий, формально подключённых к газовой трубе".

Субсидия дело не решит

Многие проблемы, связанные с газификацией республики, затрагивались ещё в феврале 2021 года на правительственном часе в Госсобрании – Эл Курултае. На этом мероприятии замминистра регионального развития РА Виктор Емельянов рассказал, что временные рамки организации газоснабжения региона определены до 2025 года (сам процесс начался в 2008-м), однако и после указанного срока реализация программы продолжится. Он также сообщил, что в 2008-2020 годах в РА было газифицировано девять населённых пунктов. Общая протяжённость газовых сетей составила 630 км, из них 429 км профинансировано за счёт инвестиций ПАО "Газпром", остальное – консолидированными бюджетными средствами. Всего за указанный период на природный газ переведено 137 котельных.

Упомянул Емельянов и слишком высокую для рядовых жителей республики стоимость подключения к газовой сети. Впрочем, по его словам, для снижения остроты проблемы разработан целый комплекс мер по субсидированию населения (предусмотрены региональным планом по подключению частных домовладений, – прим. ред.). В документе базовый размер субсидии составляет 15 тысяч рублей на один дом или квартиру. Также предусмотрены денежные компенсации отдельным категориям граждан из муниципальных бюджетов: в Горно-Алтайске её размер составляет 20 тысяч рублей, в Майминском районе – 10 тысяч. Учитывая все субсидии и компенсации, максимальный объём субсидирования для отдельных граждан может достигать 50 тысяч рублей. Но, по мнению депутата Сергея Кухтуекова, даже эта сумма вряд ли сделает газ более доступным для многих людей. "Учитывая общий невысокий уровень благосостояния жителей региона, всё равно цена подключения к газу остаётся слишком высокой, – заметил он. – Депутаты Госсобрания республики предложили сделать подключение бесплатным, может, повысив при этом немного газовые тарифы. В этом случае люди стали бы платить за топливо, газовикам стали бы поступать деньги. Другой вариант – использование средств резервного фонда".

Руководитель группы "Независимые депутаты" Госсобрания РА Аскар Тулебаев обратил внимание на завышенную, по его мнению, не сопоставимую разницу в оплате подключения к газовой сети для частных лиц и для бизнеса. "Для предпринимателей она выше в пять-семь раз, – сообщил он amic.ru. – Мы считаем эту сумму завышенной, учитывая, что у многих из владельцев малых предприятий доходы не так уж велики. Когда попытались узнать, чем обоснована такая разница – никто внятных пояснений не дал. Но в нынешних условиях, когда доходы в малом бизнесе и без того сильно упали, затраты на подключение многим его представителям просто не потянуть. К этому стоит прибавить ещё и довольно забюрократизированный процесс согласования процедуры подключения, когда документы согласуются с Санкт-Петербургом, Томском, Барнаулом. Неужели современные технологии не позволяют сделать эту процедуру менее обременительной?"

По словам Сергея Кухтуекова, надежда на решение больных вопросов всё же есть: "Мы встречались некоторое время назад с главой региона Олегом Хорохординым, рассказали ему обо всех проблемах газификации, о пожеланиях и тревогах граждан в этой связи – он пообещал довести их до газовиков. Оптимизм внушает и недавнее послание президента, где он затронул тему подключения частных домов к газовым сетям. Хочется надеяться, что дело сдвинется".