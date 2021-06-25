Пятница, 25 Июнь, 12:35

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,33
€ 86,33
17°


5388695 +0
Обь
342см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Новости

В Алтайском крае выявили 142 случая COVID-19 за сутки. Это максимум с 24 февраля

, ИА "Амител"
Скончались в регионе ещё шесть пациентов с подтверждённым коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это максимальный показатель с 24 февраля.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 69, Бийск – 14, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 5 заболевших, Заринск, Славгород, Локтевский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Ключевский, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Зональный, Павловский, Тальменский, Целинный районы – по одному заболевшему.

Общее число инфицированных за время пандемии в крае выросло до 53 560, из них 47 148 человек выздоровели (+1 за сутки) и 3390 скончались (+6).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 367 пациентов, из них 126 – на ИВЛ.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.06.2021 11:28
- гость -

Как так, население вакцинировалось, а идет рост заболеваемости

25.06.2021 11:43
Гость гостевич

Какое население вакцинировалось? Процентов 15 в лучшем случае? Считаете, этого достаточно, чтобы моментально остановить эпидемию?

25.06.2021 12:15
- гость -

25.06.2021 11:43
Гость гостевич

Остальные 80 переболели. Некоторые по два раза. Медики вообще по три раза положительные тесты сдавали.

25.06.2021 12:22
- гость -

25.06.2021 12:15
- гость -
Остальные 80 переболели.

Ага, чем переболели? Это самая дикая отмазка. Только ОРВИ осенью ходило больше 40 видов. И вакцинировалось в крае полностью пока 10.6 %.

25.06.2021 12:23
- гость -

25.06.2021 12:15
- гость -
Ну наивный!

25.06.2021 12:24
Гость гостевич

Я отвечал на вопрос, почему вакцинация на данном этапе не могла дать никаких результатов. А вы что сказать хотите?

25.06.2021 12:27
- гость -

25.06.2021 12:24
Гость гостевич
Я отвечал на вопрос

Ну вы не верно ответили на вопрос. Вам уже пояснили выше.

25.06.2021 12:30
- гость -

25.06.2021 12:27
- гость -
Как раз все верно Гость Гостевич написал. Пока еще недостаточное количество вакцинировавшихся, чтобы побороть эту заразу.

25.06.2021 12:34
Гостевичу

25.06.2021 12:30
- гость -

Ну вот и до тебя дошло. Только по 5 раз это писать не нужно.

25.06.2021 12:34
Гость гостевич

25.06.2021 12:27
- гость -

Где пояснили? То, сколько людей уже переболело, безотносительно правдивости этой инфы, какое отношение к эффективности вакцины имеет?

25.06.2021 12:34
- гость -

25.06.2021 12:22
- гость -
Да-да, ОРВИ. То-то теперь в организациях, где работодатели за свой счет проводили тест на антитела сотрудникам, выяснилось: в нашей организации-97% с антителами, у жены в организации- 85%, у родственника в мед организации- 100% с антителами. И это только три организации, которые я знаю лично! Тестирование было в конце мая.
Кому по вашему нужны эти прививки?
А если провести такие тестирования в каждой организации города?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:26
В России вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 1
12:09
В Барнауле возобновили "облавы" на антимасочников. Штраф от 15 тысяч 4
11:56
Жительница Барнаула отдала "целительнице" 813 тысяч рублей, чтобы она их "очистила" 2
11:42
Алтайские подрядчики приостановили строительство социальных объектов 13
11:30
Главврач алтайского госпиталя рассказал об индийском штамме ковида 0
11:15
В Алтайском крае выявили 142 случая COVID-19 за сутки. Это максимум с 24 февраля 11
11:04
Актёра из "Папиных дочек" избили и ограбили в центре Москвы 0
10:53
В Барнауле задержали закладчицу с 146 свёртками героина 7
10:42
Вопрос вкусов. Барнаульский инвестор построит элитный ЖК, несмотря на "бойкот" градсовета 22
10:30
Кухня вкусных впечатлений: в Барнауле открыли доставку еды высокого качества 0
10:16
60% алтайских железнодорожников вакцинировали от коронавируса 9
10:01
Доктор Мясников опроверг опасный миф о температуре тела 0
09:47
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео 12
09:35
Новые щенки поступили на службу в алтайское УФСИН 0
09:20
Инспектор ДПС погиб в аварии под Новосибирском 11
09:05
В Барнауле на полмесяца перекрыли участок улицы Чкалова 2
08:53
ВОЗ объявила, что индийский штамм COVID-19 в два раза заразнее изначального варианта 17
08:40
Мужчина сорвал дорожный знак в Барнауле и размахивал им. Видео 2
08:29
Мужчина задушил собутыльника во время пьянки в Алтайском крае 1
08:14
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19 18
08:01
Сибирский федеральный университет объявил о значительном увеличении бюджетных мест 0
07:52
Компания Илона Маска собирается покрыть всю планету интернетом к осени 7
07:37
Доктор Мясников: вакцина не влияет на возможность иметь потомство 6
07:21
Газовый тупик. Почему задерживается подача голубого топлива Горному Алтаю? 5
07:03
Это вам не игрушки. Как в Барнауле учат иностранным языкам с помощью настольных игр 0
06:51
Куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата 9
06:38
Настя Ивлеева в миниатюрном купальнике подурачилась на камеру 1
06:17
Чудища морские. Рыбак из Мурманска пугает пользователей соцсетей своим уловом 1
06:03
Дожди, холод и порывистый ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июня 0
23:52
Такой день. Дождливые выходные и третья волна коронавируса в Алтайском крае 0
23:18
Минфин РФ поддержал введение экспортных пошлин на продукцию из металла 7
22:51
В сёлах Алтайского края завершают установку спортплощадок по нацпроекту 2
22:19
Microsoft официально представила Windows 11 1
21:54
СК завершил расследование дела о невыплате зарплаты четырём продавцам в Барнауле 1
21:20
Власти Краснодарского края запретят заселять туристов без прививки от COVID-19 10
20:51
В Алтайском крае изъяли 38 тонн спирта и продукции на его основе 1
20:21
КПРФ назвала своих кандидатов в Госдуму от Алтайского края 5
19:54
СКР по Алтайскому краю провёл заседание по вопросу повышения безопасности батутов 3
19:32
Автомобиль перевернулся на бок на Новом мосту в Барнауле 0
19:15
11 тысяч жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды 0
18:51
Алтайские росгвардейцы вывели инвалида из горящего дома 0
18:33
Песков заявил, что избегающим вакцинации придётся искать новую работу 17
18:12
Дождливая погода сохранится в Алтайском крае до конца недели 0
17:57
Ремонт Старого моста в Барнауле выходит на завершающую стадию 1
17:37
Эксперт назвала долю абсолютно здоровых россиян 2
17:21
Сотрудников мэрии Бийска массово вакцинировали от коронавируса 1
17:09
Первые сведения о коронавирусе исчезли из баз данных 0
16:57
В Барнауле начали строить жилой дом посреди дороги 14
16:34
Мужчина скончался на улице в Барнауле 1
16:24
Ограничения по коронавирусу продлили в Томской области до октября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.