В Алтайском крае выявили 142 случая COVID-19 за сутки. Это максимум с 24 февраля

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это максимальный показатель с 24 февраля.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 69, Бийск – 14, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 5 заболевших, Заринск, Славгород, Локтевский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Ключевский, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Зональный, Павловский, Тальменский, Целинный районы – по одному заболевшему.
Общее число инфицированных за время пандемии в крае выросло до 53 560, из них 47 148 человек выздоровели (+1 за сутки) и 3390 скончались (+6).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 367 пациентов, из них 126 – на ИВЛ.
Комментарии
Как так, население вакцинировалось, а идет рост заболеваемости
Какое население вакцинировалось? Процентов 15 в лучшем случае? Считаете, этого достаточно, чтобы моментально остановить эпидемию?
25.06.2021 11:43
Гость гостевич
Остальные 80 переболели. Некоторые по два раза. Медики вообще по три раза положительные тесты сдавали.
25.06.2021 12:15
- гость -
Остальные 80 переболели.
Ага, чем переболели? Это самая дикая отмазка. Только ОРВИ осенью ходило больше 40 видов. И вакцинировалось в крае полностью пока 10.6 %.
25.06.2021 12:15
- гость -
Ну наивный!
Я отвечал на вопрос, почему вакцинация на данном этапе не могла дать никаких результатов. А вы что сказать хотите?
25.06.2021 12:24
Гость гостевич
Я отвечал на вопрос
Ну вы не верно ответили на вопрос. Вам уже пояснили выше.
25.06.2021 12:27
- гость -
Как раз все верно Гость Гостевич написал. Пока еще недостаточное количество вакцинировавшихся, чтобы побороть эту заразу.
25.06.2021 12:30
- гость -
Ну вот и до тебя дошло. Только по 5 раз это писать не нужно.
25.06.2021 12:27
- гость -
Где пояснили? То, сколько людей уже переболело, безотносительно правдивости этой инфы, какое отношение к эффективности вакцины имеет?
25.06.2021 12:22
- гость -
Да-да, ОРВИ. То-то теперь в организациях, где работодатели за свой счет проводили тест на антитела сотрудникам, выяснилось: в нашей организации-97% с антителами, у жены в организации- 85%, у родственника в мед организации- 100% с антителами. И это только три организации, которые я знаю лично! Тестирование было в конце мая.
Кому по вашему нужны эти прививки?
А если провести такие тестирования в каждой организации города?