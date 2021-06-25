В Алтайском крае выявили 142 случая COVID-19 за сутки. Это максимум с 24 февраля

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это максимальный показатель с 24 февраля.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 69, Бийск – 14, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 5 заболевших, Заринск, Славгород, Локтевский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Ключевский, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Зональный, Павловский, Тальменский, Целинный районы – по одному заболевшему.

Общее число инфицированных за время пандемии в крае выросло до 53 560, из них 47 148 человек выздоровели (+1 за сутки) и 3390 скончались (+6).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 367 пациентов, из них 126 – на ИВЛ.