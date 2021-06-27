Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 27 июня

В воскресенье, 27 июня, в Алтайском крае будет тепло, но дождливо. Местами возможны грозы.

В регионе температура воздуха составит +20...+25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

В ночь с 27 на 28 июня в регионе столбики термометров остановятся на отметке +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами туман.