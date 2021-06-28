Умерла актриса из сказки "Двенадцать месяцев" Наталья Попова

Заслуженная артистка России Наталья Попова скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский дом".

"Не стало дорогого, родного для нас человека. <…> Такое внезапное горе, невосполнимая потеря, – сказано в сообщении.

Причина смерти актрисы не сообщается.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 в Ленинграде. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, который теперь называется театр-фестиваль "Балтийский дом". Наибольшую известность советская актриса получила благодаря главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".