В Алтайском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 178 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Бийск – 19, Заринск – 11, Славгород – 8, Рубцовск, Первомайский район – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Шипуновский район – 5, Бийский, Змеиногорский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Кулундинский – 3, Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.
Таким образом, общее число заболевших выросло до 54 059. Выздоровели за весь период в крае 47 177 человек (+14 за сутки), скончались — 3414 (+7).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 356 пациентов, из них 138 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 863 койки.
Комментарии
Вот вам народ!Это за вашу безалаберность,наплевательство.Я бы еще камеры онлайн в реанимации г/б №5 установил,пусть любуются безмасочники и антипрививочники.
28.06.2021 11:30
врач
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Это правда комментарий врача?
А я вот слышал кардинально противоположное мнение врача.
И ему я, почему-то, больше доверяю.
сколько людей столько мнений, вы думаете все должны выражаться под копирку?
К концу недели уйдём за 200 заболевших. А там к новым рекордам.
Это ,в том числе,результаты "щадящего" режима ограничений,умения анализировать прошлый негативный опыт, умения делать выводы.
Странно, что после активной вакцинации идёт рост.
28.06.2021 11:47
гость
Бггг. Вы где видели эту активную вакцинацию? Последние пару недель что-то, может, и сдвинулось. А до того в прививочных кабинетах было пусто.
28.06.2021 11:30
врач
Да без проблем! Могу даже прийти и в живую посмотреть! И что??? Думаете в обморок упаду или поползу прививку ставить? Плевать я хотел и на прививку, и на маску!
Давайте в онкологию сходим или в травму.., там тоже больные лежат!
28.06.2021 11:39
- гость -
сколько людей столько мнений, вы думаете все должны выражаться под копирку?
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Медики по медицинским вопросам - да, под копирку.
Строители - по строительным.
Военные - по военным.
И т.д.
Варианты, конечно, возможны, но они индивидуальны.
28.06.2021 11:51
- гость -
у меня все вокруг вакцинировались вот в конце мая, в начале июня, после первой дозы, двум знакомых сразу стало плохо после прививки, разный возраст
Давно пора понять, что вирус будет и дальше жить наравне с другими вирусами. Пора уже перестать нервничать и жить спокойно как и раньше!
А не хочет Губернатор Томенко с (Перфильевым) извинится за проведение Великой гребле с продажей билетов ...................
28.06.2021 12:02
гость
А это синдром из СССР, сами голожопые бегаем, но пред Западом себя надо из кожи вон как показать. Мы ж за ценой не постоим....
а может задуматься,почему Франция,США,Германия и др страны не полыхнули от Дельты?
Давайте в онкологию сходим или в травму.., там тоже больные лежат!
А тубдиспансер забыли? Рядом с Надеждой.
Вот уж где точно Алтай на первом месте по туббольным. Где паника? Где маски?
Астрономичность сумм вакцинного распила оправдывает риск принудительной вакцинации.
А. Невзоров.
28.06.2021 12:02
гость
А не хочет Губернатор Томенко с (Перфильевым) извинится за
А почему они должны извиняться, если находятся ..., которые туда прутся?..
Гость 11.30
Ну что же! Попутного ковидного ветерка!
28.06.2021 11:57
гость
Плохо стало или у них подтвержденный диагноз ковид?
14:15 поставили ковид