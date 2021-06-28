В Алтайском крае за сутки выявили 178 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 178 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Бийск – 19, Заринск – 11, Славгород – 8, Рубцовск, Первомайский район – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Шипуновский район – 5, Бийский, Змеиногорский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Кулундинский – 3, Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 54 059. Выздоровели за весь период в крае 47 177 человек (+14 за сутки), скончались — 3414 (+7).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 356 пациентов, из них 138 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 863 койки.