Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Италией, США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Об этом пишет РИА Новости.

Отныне самолеты начнут летать в Брюссель, Софию, Бургас, Варну, Акабу, Амман, а также в Рим, Милан, Венецию и Неаполь. Помимо этого, можно будет отправиться в Ларнаку, Пафос, Скопье, Дублин, Нью-Йорк и Вашингтон.

Напомним, что авиасообщение с этими и многими другими странами приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

С 10 июня Россия также возобновила перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию.С 22 также было восстановлено авиасообщение с Турцией.