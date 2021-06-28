Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Италией, США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Об этом пишет РИА Новости.
Отныне самолеты начнут летать в Брюссель, Софию, Бургас, Варну, Акабу, Амман, а также в Рим, Милан, Венецию и Неаполь. Помимо этого, можно будет отправиться в Ларнаку, Пафос, Скопье, Дублин, Нью-Йорк и Вашингтон.
Напомним, что авиасообщение с этими и многими другими странами приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
С 10 июня Россия также возобновила перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию.С 22 также было восстановлено авиасообщение с Турцией.
Комментарии
Больше коронавирусов, поядрёнее и поразнообразнее!!!
Ну как жеж мы без Итвлии?!!
А чего тогда внутри РФ нагнетают про страшную Третью Волну? То грeбля, то ЧЕ по футболу, то Алые паруса, теперь давайте летать везде - не вижу последовательных противоэпидемиологических действий властей. Зачем Турцию запрещали 2 месяца назад? Что, щас лучше стало?