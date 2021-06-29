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Новости

В "Белокурихе Горной" собираются построить санаторий на тысячу мест

, ИА "Амител"
На территорию курорта пришел крупный резидент
Дорога на 'Белокуриха-2' / Фото: instagram.com

Дорога на "Белокуриха-2" / Фото: instagram.com

Пермский оператор внутреннего туризма "Экспресс-тур" планирует построить санаторий на тысячу мест на курорте "Белокуриха Горная". Инвестор уже купил 16,5 га земли в районе арт-объекта "Мыслитель", пишет "Алтайская правда".

Отмечается, что в проект планируют вложить порядка 4 млрд рублей. По словам гендиректора "Экспресс-тура" Татьяны Нешатаевой, планирование санатория займет около полугода. Предварительно, в нем создадут около 400 рабочих мест.

"Мы обязательно будем выделяться на рынке. Использовать природные лечебные факторы курорта: как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой", — отметила Нешатаева.

В компании "Курорт Белокуриха" также отметили, что проект "Экспресс-тура" станет первым классическим санаторием на территории кластера.

Ранее правительство Алтайского края заключило соглашение по созданию в "Белокурихе Горной" гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины. Договор подписали губернатор Виктор Томенко и основатель компании "Гранд-Крио Алтай" Владимир Шуппо на ПМЭФ-2021.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.06.2021 13:16
АБОРИГЕН

25-и этажечка?

29.06.2021 14:04
гость

полное непонимание запросов нынешнего дня - отдыхающие хотят хорошо отдохнуть, но при наличии минимума контактов. Зачем нужна такая здравница? Будет пустовать 100%. Лучше бы построили несколько комфортных малой вместимости, они были бы востребованы больше

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