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Новости

Россияне оказались не готовы привиться ради отдыха на Черном море

, ИА "Амител"
Более половины респондентов признались, что не будут вакцинироваться в любом случае
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ради отпуска на курортах Краснодарского края согласны привиться от ковида лишь 3% россиян. Это более чем в шесть раз меньше, чем месяцем ранее (20%), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1,6 тыс. человек.

Помимо этого, 19% опрошенных признались, что готовы вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона. В то же время 53% респондентов не хотят прививаться в любом случае.

Также отмечается, что мужчины заявляли о готовности пройти вакцинацию чаще женщин — 4% против 2%. Кроме того, дамы чаще мужчин категорически отрицают возможность поставить укол — 56% против 52%.

Напомним, с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа гостей будут принимать только при наличии сертификата о пройденной вакцинации.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за все время в регионе зарегистрировали 51 513 случаев коронавируса, 45 280 пациентов выздоровели, 3382 – скончались.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.06.2021 14:42
- гость -

меньше народа больше кисларода

29.06.2021 14:57
гость

не будут вакцинироваться в любом случае

Сегодня у мобильного пункта у Янтарного очередь вакцинироваться

29.06.2021 14:58
гость

Какие то информационные вбросы идут, друг другу противоречащие, ощущение, что кто за что заплатил, такой соцопрос и вбрасывают

29.06.2021 15:06
- гость -

"с 1 августа гостей будут принимать только при наличии сертификата о пройденной вакцинации."

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их: и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть

29.06.2021 16:13
- гость -

Купили билеты в январе на курорты Краснодарского края, сейчас хрен провакцинируешся очередь на две недели вперёд

29.06.2021 16:19
- гость -

На лоб штамп надо ставить, что привился, всем видно

29.06.2021 16:28
- гость -


29.06.2021 16:13
- гость -
засада, да, я как чувствовала сделала все в прошлом месяце

29.06.2021 16:30
- гость -

Купили билеты в январе на курорты Краснодарского края, сейчас хрен провакцинируешся очередь на две недели вперёд
----
Если снимаете жилье в частном секторе, то даже не парьтесь! Никто проверять не будет

******
Какие то информационные вбросы идут, друг другу противоречащие, ощущение, что кто за что заплатил, такой соцопрос и вбрасывают
-----
Так выпускающий редактор работать должен! А не просто на ютюбе красоваться в мятой рубашке, Поэтому и новостная лента, как лоскутное одеяло. Ничё, в провинции проглотят.

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