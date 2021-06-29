Россияне оказались не готовы привиться ради отдыха на Черном море

Ради отпуска на курортах Краснодарского края согласны привиться от ковида лишь 3% россиян. Это более чем в шесть раз меньше, чем месяцем ранее (20%), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1,6 тыс. человек.
Помимо этого, 19% опрошенных признались, что готовы вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона. В то же время 53% респондентов не хотят прививаться в любом случае.
Также отмечается, что мужчины заявляли о готовности пройти вакцинацию чаще женщин — 4% против 2%. Кроме того, дамы чаще мужчин категорически отрицают возможность поставить укол — 56% против 52%.
Напомним, с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа гостей будут принимать только при наличии сертификата о пройденной вакцинации.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, за все время в регионе зарегистрировали 51 513 случаев коронавируса, 45 280 пациентов выздоровели, 3382 – скончались.
Комментарии
меньше народа больше кисларода
не будут вакцинироваться в любом случае
Сегодня у мобильного пункта у Янтарного очередь вакцинироваться
Какие то информационные вбросы идут, друг другу противоречащие, ощущение, что кто за что заплатил, такой соцопрос и вбрасывают
"с 1 августа гостей будут принимать только при наличии сертификата о пройденной вакцинации."
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их: и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть
Купили билеты в январе на курорты Краснодарского края, сейчас хрен провакцинируешся очередь на две недели вперёд
На лоб штамп надо ставить, что привился, всем видно
29.06.2021 16:13
- гость -
засада, да, я как чувствовала сделала все в прошлом месяце
Купили билеты в январе на курорты Краснодарского края, сейчас хрен провакцинируешся очередь на две недели вперёд
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Если снимаете жилье в частном секторе, то даже не парьтесь! Никто проверять не будет
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Какие то информационные вбросы идут, друг другу противоречащие, ощущение, что кто за что заплатил, такой соцопрос и вбрасывают
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Так выпускающий редактор работать должен! А не просто на ютюбе красоваться в мятой рубашке, Поэтому и новостная лента, как лоскутное одеяло. Ничё, в провинции проглотят.