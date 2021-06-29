Россияне оказались не готовы привиться ради отдыха на Черном море

Ради отпуска на курортах Краснодарского края согласны привиться от ковида лишь 3% россиян. Это более чем в шесть раз меньше, чем месяцем ранее (20%), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1,6 тыс. человек.

Помимо этого, 19% опрошенных признались, что готовы вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона. В то же время 53% респондентов не хотят прививаться в любом случае.

Также отмечается, что мужчины заявляли о готовности пройти вакцинацию чаще женщин — 4% против 2%. Кроме того, дамы чаще мужчин категорически отрицают возможность поставить укол — 56% против 52%.

Напомним, с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа гостей будут принимать только при наличии сертификата о пройденной вакцинации.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за все время в регионе зарегистрировали 51 513 случаев коронавируса, 45 280 пациентов выздоровели, 3382 – скончались.