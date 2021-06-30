Алтайские справедливороссы предложили главе Барнаула обсудить проблему сноса частных домов

Депутат АКЗС Евгения Боровикова и лидер партии "Справедливая Россия – за правду" в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых пригласили мэра Барнаула Вячеслава Франка сесть за стол переговоров вместе с представителями инициативных групп нескольких поселков и кварталов краевой столицы. В партии уверены, что пришло время объяснить людям, что им ждать и как вернуть их землям прежний статус.

"Когда жители обратились к нам с проблемой – мы стали собирать подписи, готовить письма, подключать СМИ, проводить публичные мероприятия. Однако конкретного плана решения проблемы до сих пор нет. Заявление о неких рабочих группах не успокаивают людей, которые оказались в ловушке точечной застройки, - рассказала Оксана Молодых.

Справедливороссы предложили Вячеславу Франку поговорить с людьми, с участием экспертов и представителями общественности. Аналогичная просьба направлена председателю Барнаульской городской Думы Галине Буевич.

Отметим, что за последние несколько месяцев в краевой столице было организовано несколько акций против изменений назначений земель под частными домами. Поводом для возмущения стал тот факт, что теперь некоторые жилые постройки могут снести под комплексную застройку территории.