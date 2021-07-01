Пропавшую в Барнауле 14-летнюю девочку нашли живой 29 июня, сообщают на официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найдена, жива", – говорится в поисковой группе. Подробности традиционно не уточняются.

Согласно данным добровольцев, местоположение ребёнка было неизвестно с 23 июня.

Ранее сообщалось, что следственные органы продолжают поиски подозреваемого в зверском убийстве 65-летней учительницы в Новоалтайске, которое произошло 1 июня. Изучив записи камер наблюдения, расположенных неподалеку, следователи составили фоторобот подозреваемого.