Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог частного сектора в Барнауле в 2021 году

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"
В 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
30 июня состоялся рабочий выезд мэра Вячеслава Франка в микрорайон Восточный, где обсуждались вопросы дорожного ремонта. Ранее от жителей поступали обращения сделать твердое дорожное покрытие в этом микрорайоне, в том числе и по проезду Гужтранспортному.
Вячеслав Франк сообщил, что с 2011 года в Барнауле проводятся работы в рамках муниципальной программы ремонта дорог в частном секторе и пригородных поселках.
"За этот период отремонтировано 249 объектов на сельских территориях, из них в Октябрьском районе – 47 объектов. В текущем году в районе будут выполнены работы по ремонту семи участков дорог. <…> Ежегодно город выделяет на реализацию программы порядка 40 млн рублей", — сказал мэр.
Отмечается, что дорожники начнут асфальтировать проезд Гужтранспортный уже 15 августа, а работы завершат в начале сентября.
Добавим, что в Барнауле сейчас активно ведутся работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в рамках которого в 2021 году потратят около 1 миллиарда рублей. В общей сложности планируется починить 22 дороги, два моста и завершить строительство дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков.
Комментарии
Когда будет ремонт дороги по улице Крутая
Бийскую улицу уже 10 лет обещают сделать... жалкие 238 метров...