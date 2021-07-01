Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог частного сектора в Барнауле в 2021 году

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

В 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

30 июня состоялся рабочий выезд мэра Вячеслава Франка в микрорайон Восточный, где обсуждались вопросы дорожного ремонта. Ранее от жителей поступали обращения сделать твердое дорожное покрытие в этом микрорайоне, в том числе и по проезду Гужтранспортному.

Вячеслав Франк сообщил, что с 2011 года в Барнауле проводятся работы в рамках муниципальной программы ремонта дорог в частном секторе и пригородных поселках.

"За этот период отремонтировано 249 объектов на сельских территориях, из них в Октябрьском районе – 47 объектов. В текущем году в районе будут выполнены работы по ремонту семи участков дорог. <…> Ежегодно город выделяет на реализацию программы порядка 40 млн рублей", — сказал мэр.

Отмечается, что дорожники начнут асфальтировать проезд Гужтранспортный уже 15 августа, а работы завершат в начале сентября.

Добавим, что в Барнауле сейчас активно ведутся работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в рамках которого в 2021 году потратят около 1 миллиарда рублей. В общей сложности планируется починить 22 дороги, два моста и завершить строительство дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков.