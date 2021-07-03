Стало известно, кто доставит "собянинские" трамваи в Барнаул

Объявлен победитель тендера на доставку трамвайных вагонов модели Tatra Т3SU в Барнаул. Согласно итоговому протоколу, им стало ООО "Спецтранссервис".

Стоимость контракта составила 3,337 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен доставить в столицу региона 10 трамваев, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На исполнение условий контракта у компании имеется 45 дней.

Это уже вторая попытка властей краевой столицы переместить трамваи из Москвы в Барнаул. Предыдущая закончилась разрывом контракта с подрядчиком.

Договор с подрядчиком заключили ещё 7 апреля 2021 года. По его условиям исполнитель должен был доставить 10 трамвайных вагонов модели Tatra T3SU в течение 45 дней. И, согласно условиям документа, цена контракта включала в себя все расходы исполнителя, производимые им при перевозке.

Однако уже в начале июня подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города рассказали, что при проведении электронного конкурса Максим Серебренников понизил цену контракта по доставке вагонов с 4,04 до 2,9 млн рублей. Чтобы сэкономить, он решил доставить трамваи без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Однако после того как бизнесмен понял, что привезти в Барнаул вагоны без разрешения не сможет, он начал обращаться в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. В комитете на его просьбу возразили тем, что разбор этого оборудования "включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно".

В связи с этим 19 мая 2021 года комитет в одностороннем порядке принял решение отказаться от исполнения контракта, поскольку Максим Серебренников не приступил своевременно к его исполнению. Предпринимателю направили требование об уплате штрафа, также его собираются включить в Реестр недобросовестных поставщиков.