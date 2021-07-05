В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил компенсировать россиянам оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает Ura.ru.
"Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", — сказал депутат в беседе с журналистами.
Парламентарий считает целесообразным введение мер поддержки, при которых тарифы для населения снижаются, а правительство самостоятельно подсчитывает "выпадающие" доходы энергетиков.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги ЖКХ не более чем на 4%.
Комментарии
Этого не будет. Алигархат Вам не по зубам.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги ЖКХ не более чем на 4%.
в очередной раз ожидания не оправдались
электроэнергия +4,9%
водоснабжение +6,2%
)))
жкх давно оплачивается государством-это великая тайна-сейчас её открывают для населения через указ президента -его уже готовят.
Надо не компенсации вводить, а снижать в несколько раз стоимость коммунальных услуг. Их стоимость взята с потолка, они не стоят того, что за них просят. Если коммунальные услуги постоянно повышаются, то должна повышаться и стоимость рабочей силы. Если последнего не происходит, то рост коммунальных услуг (как рост и всего остального) аморален.