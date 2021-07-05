В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил компенсировать россиянам оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает Ura.ru.

"Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", — сказал депутат в беседе с журналистами.

Парламентарий считает целесообразным введение мер поддержки, при которых тарифы для населения снижаются, а правительство самостоятельно подсчитывает "выпадающие" доходы энергетиков.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги ЖКХ не более чем на 4%.