В Алтайском крае выявили 194 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 194 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 82, Бийск – 28, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 8, Новоалтайск, Славгород – по 7 заболевших, Заринск – 5, Ключевский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
За все время в крае зарегистрировали 55 376 случаев коронавируса, 47 331 человек выздоровел (+23 за сутки), 3489 — скончались (+11 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 415 пациентов, из них 158 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 338 коек.
Комментарии
Опять мухлевать со статистикой начали.
Теперь установка- не более 200 в сутки? Повторение октчбря- ноября.
5.07.2021 12:46
Гость
Да не установка это. Сняли маски, теперь опять надели.
наверное много не пишут
у сотрудницы за 2 недели и мать и отец подряд умерли от короны
За сутки в регионе скончались 11 человек с подтвержденным коронавирусом
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Значит ли это, что причиной смерти стал коронавирус?
5.07.2021 13:01
- гость -
Нет,блин. Их слепни закусали.
Остальных умерших за сутки в крае ведь не включили в статистику.
Почему не пишут сколько привитых заболело?
5.07.2021 13:08
Гость
Не удивлюсь. Могут же у нас сказать вполне официально,что причина смерти "перелом ключицы"
5.07.2021 13:28
гость
Ты лучше за себя,непривитого,переживай.
В нашем коллективе 205 человек никто не заболел после прививки.
5.07.2021 13:37
Гость
Ты лучше за себя,непривитого,переживай.
Не достучаться, очередная секта, доводов не слушают. Да многие просто для развлечения, всякую чушь пишут.
5.07.2021 13:28
гость
Статистика Питера (по одной больнице и за небольшой пока период) - 2% от всех заболевших.
5.07.2021 13:49
- гость -
А в Москве в ковидном, где работает родственница, совершенно другая цифра. Даже близко рядом не стояла. Ооооочень далека от 2%