В Алтайском крае выявили 194 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 194 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 82, Бийск – 28, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 8, Новоалтайск, Славгород – по 7 заболевших, Заринск – 5, Ключевский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 55 376 случаев коронавируса, 47 331 человек выздоровел (+23 за сутки), 3489 — скончались (+11 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 415 пациентов, из них 158 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 338 коек.