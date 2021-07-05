В Барнауле открыли проезд через трамвайные пути на Красноармейском

В Барнауле возобновили движение автотранспорта на переезде через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе здания № 64 (у ТЦ "Первомайский"). Об этом пишет "Вечерний Барнаул".

Ограничение было связано с проведением капитального ремонта на рельсах — на участке чинили 62,5 метра трамвайных путей. Ожидалось, что переезд откроют только утром 6 июля, но работы закончили раньше, чем планировали.

Позднее капремонт проведут на рельсах на пересечении улиц Попова и Взлетной.

Напомним, что до вечера 12 июля в Барнауле в связи с проведением аварийных работ остается закрытым движение по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому.