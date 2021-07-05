Тренера из Рубцовска осудили за развратные действия в отношении 14-летней воспитанницы

45-летнего тренера МБУ ДО ДЮШС "Центр спортивной подготовки города Рубцовска" осудили за развратные в отношении воспитанницы спортивной группы. Мужчину на год отстранили от тренерской деятельности и назначили наказание в виде года ограничения свободы.

"Следствием установлено, что в июле 2020 года находясь на базе отдыха в Егорьевском районе осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении воспитанницы спортивной группы, которой на тот момент было 14 лет.", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина признал вину в преступлении. Суд принял во внимание доказательства следствия и признал тренера виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Пазвратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста").