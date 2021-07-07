212 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 212 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 87, Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Алейск — 6, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский районы – по 5 заболевших, Крутихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Тюменцевский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
За все время в крае зарегистрировали 55 787 случев коронавируса, 47 398 человек выздоровели (+29 за сутки), 3518 — скончались (+14 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 477 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 889 коек.
Комментарии
Прививайте больше, скоро у крыльца больниц штабелями складывать будете.
зачем складывать? сразу в могилки увозить
7.07.2021 13:04
- гость -
Самый умный что ли? В Индии активно прививают и снизили смертность от дельты примерно в 5 раз.
Гостю 13.04: с головкой беда?
- гость -
Коллега привился в понедельник - третий день 38,5. Ждет четвертый день, чтобы открыть БЛ, типа три дня это НОРМА(?????).
В Индии активно прививают и снизили смертность от дельты примерно в 5 раз.
Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии, доктор Жан-Люк Гала заявил, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно произойдет осенью. Его слова приводит РИА Новости.
Собеседник издания отметил, что новый всплеск заболевания будет не столь сильным, как предыдущие. При этом он заметил, что число заражений существенно растет из-за штамма "дельта", а вакцины против него оказываются существенно менее эффективны.
Чем они ее снизили???
7.07.2021 13:04
- гость -
Вас непривитых да, хотя по-моему вас лечить не нужно, вы же отказались следовать требованиям текущей ситуации, ну дак тогда дохните дома, не занимайте скорые и больницы своими никчемными тушками.
7.07.2021 13:28
- гость -
Наивный такой))))))))
Вы вот требованиям следуете, и все равно, каждый второй в больнице. Хорошо, если вас домой отправляют лечиться, так нет же, койки с кислородом вам готовят. Места в больницах занимаете вы!
7.07.2021 13:13
Zerox79
типа три дня это НОРМА(?????).
Значит коллега у вас анормальный.
Уже 43 млн привилось в России.
Итальянские ученые из Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме пришли к выводу, что российская вакцина «Спутник V» дает хороший иммунный ответ, что в свою очередь помогло с высокой эффективностью провести вакцинацию в Сан-​Марино.
«Из предварительных данных текущего исследования образования антител [после вакцинации] при репрезентативной выборке из почти 1 тысячи человек, добровольно привившихся „Спутником V“, следует, что удалось достичь сероконверсии, т. е. появления специфических антител против новой коронавирусной инфекции, которые соответствовали тем, что были получены в ходе третьей фазы испытаний препарата», — отметили ученые.
«Таким образом, российская вакцина показала повышенную иммуногенность [способность вызывать иммунный ответ], а эти данные в целом подтверждают, что вакцинация в Сан-​Марино прошла с высокой эффективностью», — подытожили исследователи.
В дальнейшем они планируют изучить способность «Спутника V» и вырабатываемых при его использовании антител бороться с различными штаммами коронавируса.
Представители института также отмечают, что прививочная кампания в Сан-​Марино началась 25 февраля, а к концу мая обе дозы вакцины получили уже 63,5% жителей государства. При этом из 44,6 тысячи использованных в стране доз почти 38,6 тысячи (около 87%) пришлось на «Спутник V», еще 6 тысяч — на препарат компании Pfizer.
В мае директор Высшего института здоровья Сан-​Марино Алессандра Бруски рассказывала ТАСС, что в республику приезжают туристы со всех концов планеты, чтобы привиться российской вакциной.
А сколько тестов сейчас проводится? И сколько в апреле для сравнения
Из предварительных данных текущего исследования образования антител [после вакцинации] при репрезентативной выборке из почти 1 тысячи человек, добровольно привившихся „Спутником V“, следует, что удалось достичь сероконверсии
Из 1 тысячи привившихся делаются такие глобальные выводы?..
7.07.2021 13:34
- гость -
Да нет, вынужден бывать в ковидном госпитале через день или два, общаюсь там с персоналом, привитых практически не поступает, а вот тех кто принципиально был против масок, прививок и т п. привозят уже пачками. Но когда их прижимает реальный Ковид, почему то сразу забывают про свои лозунги, гадят в штаны и молятся всем кому можно чтобы выкарабкаться.
7.07.2021 13:43
- гость -
Из 1 тысячи привившихся делаются такие глобальные выводы?..
В Сан Марино население пара десятков человек, вот потому и такая выборка. Италия спутником не прививалась
Примерно через месяц после начала кампании по вакцинации 11,4% жителей Сан-​Марино были иммунизированы двумя дозами (данные по состоянию на 31 марта 2021 года), в конце апреля 26,7%, в то время как в конце мая этот процент достиг 63,5%. В целом, на сегодняшний день было введено 6 089 доз Comirnaty и 38 568 доз Sputnik-​V.
Прошло чуть более месяца с начала кампании по вакцинации было зафиксировано резкое снижение заболеваемости новыми диагнозами COVID-​19, которые прошли с более чем 200 случаев в неделю первой половины марта до менее 30 во второй половине апреля, а затем завершились последним случаем заражения, обнаруженным на территории Сан Марино, в мае 12.
Во второй половине мая также были обнулены госпитализации, в то время как последняя смерть положительного человека в SARS-​CoV-2 произошла 25 апреля.
Предлагаю открыть отдельную больницу для антипривичочников,ну тех,что напишут отказную от вакцинации. Из врачей-только санитаров,чтобы пациент не уполз. Жестоко? Не знаю.
7.07.2021 13:04
- гость -
Дурость свою зачем напоказ выставляете? Больше показать нечего? ))))
Из врачей-только санитаров,чтобы пациент не уполз.
вообще привязать к койкам и никакого персонала
7.07.2021 14:07
Гость
А вам , привитым, зачем больницы нужны? Вы ж теперь бессмертны! Если и приболеете немного, то только в легкой форме и на пару дней))))))))
А больницы у нас и нужны, чтобы лечить заболевших, если вы не знали. Но вы же к ним теперь не будете относиться)))
Новость из "столпа демократии"
Латвия вводит обязательную вакцинацию в социальной сфере. Работодатели после 15 сентября смогут увольнять тех,кто не привился или не переболел.
Ждём комментариев от защитников прав человека. А..., это другое)). Там это можно
7.07.2021 14:21
- гость -
Вам,не очень близкому,не понять,что кроме меня есть другие,которым по показаниям нельзя ставить прививку. Вот им и нужны больницы,где не будет вас.
И,скорее вы бессмертны. Так верьте в это и не занимайте собой персонал.
7.07.2021 14:26
Гость
Если бы. Попав в больницу, они начинают говорить врачам, что их недостаточно/неправильно лечат)))
Ждём комментариев от защитников прав человека. А..., это другое)). Там это можно
Вы себя прям капитально к животному приписали?) Словосочетание " права человека" для вас вообще не мыслимы, из области фантастики?
Коллега привился в понедельник - третий день 38,5. Ждет четвертый день, чтобы открыть БЛ, типа три дня это НОРМА(?????).
А кто сказал, что это побочная реакция на вакцину? А если он заразился и не обязательно ковидом? И при температуре б/л не дают.? А как работать? По дороге свалиться? А за рулем?
На сегодняшний день по опубликованным цифрам: Болеющих с ковидом в АК 0,4% взрослого населения, из них тяжелобольных - 6% (или 0,02% от всех взрослых жителей).
Классика жанра : - Разделяй и властвуй. Скоро на улицах привитые с непривитыми драться будут. А власти это то и надо. Стадо одним словом.
7.07.2021 14:31
- гость -
Коллега привился в понедельник - третий день 38,5. Ждет четвертый день, чтобы открыть БЛ, типа три дня это НОРМА(?????).
А кто сказал, что это побочная реакция на вакцину?
А это как дохтур решит - побочка или сам дурак.
Ну почему еще не рассказали людям что после вакцинации у мужиков будет стояк до 100 лет а у баб титьки вырастут какие мечтали, все бы ринулись вакцинироваться.
7.07.2021 13:35
- гость -
а всего в России почти 147 млн человек, вот и считайте что это капля в море. не привитых больше.
Да и те кто привился могут заболеть и занимать эти же койки в больницах. Тут никто не застрахован
7.07.2021 14:46
- гость -
Хочешь,чтобы у тебя вместо креста на могилке,из холмика член торчал?
из холмика член торчал?
ну зато издалека видно) а можно прикапывать поглубже
Конечно у меня член вряд ли вырастит уже, пол не тот, но было бы прикольно.