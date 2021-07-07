212 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 212 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 87, Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Алейск — 6, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский районы – по 5 заболевших, Крутихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Тюменцевский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 55 787 случев коронавируса, 47 398 человек выздоровели (+29 за сутки), 3518 — скончались (+14 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 477 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 889 коек.