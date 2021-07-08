Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 56 тысяч человек

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 219 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 56 006, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 84, Бийск – 21, Рубцовск – 19, Алейск – 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае выздоровели 47 439 человек (+41 за сутки), скончались 3534 пациента (+16 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 528 зараженных, из них 174 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 809 коек.