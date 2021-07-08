Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 56 тысяч человек

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 219 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 56 006, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 84, Бийск – 21, Рубцовск – 19, Алейск – 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по одному заболевшему.
За все время в крае выздоровели 47 439 человек (+41 за сутки), скончались 3534 пациента (+16 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 528 зараженных, из них 174 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 809 коек.
Комментарии
Вот интересно, на сколько надо умножить официальные цифры, на 5, 10, 100. Рост на ИВЛ стабильный, сколько у нас всего аппаратов в крае? Хватит ли всем?
8.07.2021 12:36 - гость -
Или поделить?
8.07.2021 12:36
- гость -
Где-то встречалась цифра,не помню точно,но порядка 260-280. Вот и считайте.
на 5, 10, 100.
да кто ж его знает, да и не узнаем никогда
не стоит забывать что в статистике не учитывают тех кто болеет бессимптомно
Обеспечте для начала вакциной! Вторую неделю не можем поставить второй компонент ЭпивакКороны. Спутник ставят, и то не всем. Минздрав края не шевелится. Но требуют вацинироваться. Чем, пальцем в анус?
Ну если уже скорая едет сутки-сами решайте,много или мало заразившихся.
Чем, пальцем в анус?
Как раз министру Попову вторым компонентом пойдёт.
12:36
Вы напоминаете слепую девочку, которой передали полную тарелку пельменей - она ответила: представляю сколько вы себе навалили.
Аргументация у вас ровно такая же - а потому что.
Меня всегда интересовало, что движет людьми вам подобными? Ну ведь у вас нет никаких фактов, нет оснований так говорить, но вы все равно свои унылые пять копеек всовываете.
8.07.2021 13:15
ек
Вам охотнее верится в ежедневный прирост +-5 ко вчерашнему? А что? Стабильность.
13:20
Мне нет нужды верить или нет, это иррациональное чувство.
Просто есть фактология, статистика называется.
Про математику слышали?
8.07.2021 13:28
ек
Факты кто выдаёт? Бухгалтеру зачем высовываться? Его карьера ждёт.
Или вы верите,что при заболеваемости в прошлом году 200 в сутки,умирало 15,а при снижении до 80- те же 15?
Тем временем в Израиле:
"Группа ученых из компании Bonus BioGroup в Хайфе разработала в сжатые сроки лекарство, эффективное против поражения легких при коронавирусной инфекции.
В ближайшие дни в больнице "Рамбам" начнется второй этап испытаний на людях препарата MesenCure. Первый этап, проведенный в той же больнице, завершился успешно: все 9 тяжелобольных коронавирусом, находившихся на грани подключения к ИВЛ и получивших новое лекарство, выздоровели за несколько дней и были выписаны. "
А у нас как состоят с этим дела, надежда только на вакцину?
8.07.2021 13:28
ек
Мне нет нужды верить или нет, это иррациональное чувство.
Просто есть фактология, статистика называется.
Про математику слышали?
А вы слышали про такое изречение :
Есть ложь.
Есть наглая ложь.
А есть статистика.
Вы думаете это на ровном месте вот ни за что ни про что возникло?
ещё
"Ответственный за испытания препарата в больнице "Рамбам" д-р Шади Хамуд, заведующий терапевтическим отделением и исследовательским отделом, добавляет: "Мы участвовали во многих исследованиях, направленных на поиск средств от коронавируса. Мы испытывали и новые лекарства, и существующие препараты. Но результаты применения MesenCure беспрецедентны. Препарат атакует вирус и уменьшает выраженность воспаления. Результаты превосходные: за считанные дни после начала приема тяжелобольные, находившиеся на грани подключения к ИВЛ, выздоровели. Они говорили, что с ними случилось чудо, и то же ощущение было у лечащих врачей".
13:40
Опять вопрос про веру…
Я вам выше уже отвечал.
Вы с вопросом о вере к патриарху обратитесь. А медицина - это наука. Статистика - наука.
Повторюсь: у людей нет аргументов против вакцинации и вакцины, есть только слухи, сплетни, теории заговоров и прочие страшилки. Чипирование, 5G, аквадискотэки - вам все равно во что верить. Вам главное верить на слово, факты для вас пустой звук.
не стоит забывать что в статистике не учитывают тех кто болеет бессимптомно
Может, учитывают тех, кому сделали ПЦР, и он получился положительный?
8.07.2021 13:42
гость
За "коронавирусное" время подобных сообщений было мульен. Начиная от гидроксихлорохина и заканчивая ивермектином. 9 человек - это вообще ни о чем.
А у нас как состоят
А у нас тут есть чувак который копиастит одно и тоже во всех постах.