В Алтайском крае определили оператора по обращению с ТКО по Заринской зоне

На основании решения конкурсной комиссии победителем отбора признано общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Гарант". Новый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Заринской зоне приступит к работе 31 августа.

Компания будет работать на территории, в которую входят Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульский районы. Соглашение заключено на девять лет - до конца 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Заринской зоне "Спецобслуживание — Центральное" действовало три года, его срок заканчивается 30 августа.