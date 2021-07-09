Азарт и молодость. В Барнауле открыли крупнейшую в Сибири выставку современных художников

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

X Межрегиональная молодежная художественная выставка "Аз.Арт. Сибирь" открылась в Барнауле 8 июля. Биеннале с каждым двухлетием набирает обороты. Впервые она проходит на такой крупной площадке как "Титов-Арена", которая как выставочное пространство использовалась в последний раз в 80 — е годы.

"Выставка проходит при поддержке трех грантов, в том числе президентского и губернаторского, благодаря которым стало возможно оснастить периметр фойе "Титов — Арены" и сделать здесь крутую выставку", — отметила министр культуры края Елена Безрукова.

В "Аз.Арт. Сибирь" — 2021 принимают участие 300 молодых авторов из 11 регионов, в том числе из Приморского края. Представлено свыше 680 произведений. Художники соревнуются в шести номинациях: станковая живопись, уникальная графика, печатаная графика, декоративное искусство, скульптура и искусствоведение. Отметим, что кроме почетных дипломов, победители получат денежные премии в 25 тысяч рублей.

Помимо экспозиции в программе также мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками. Кроме того, к "Аз.Арт.Сибирь" традиционно присоединятся галереи и арт-пространства города с внеконкурсными проектами. Полную программу можно посмотреть здесь. Выставка в "Титов -Арене" будет работать до 30 июля, с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Согласно указу губернатора о коронавирусных ограничениях в залах могут находиться не более 50 человек одновременно.

"Аз.Арт.Сибирь" — это авторитетная художественная выставка-конкурс, которую с 2005 года проводит в Барнауле алтайский Союз художников. "Аз.Арт.Сибирь" поддерживала Российская академия художеств и Государственная Третьяковская галерея.