В Республике Алтай за сутки выявили 48 случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 48 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Усть-Канского района, у шести жителей Усть-Коксинского района, у четырёх жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Майминского района, у трёх жителей Турочакского района, у трёх жителей Улаганского района, у жителя Кош-Агачского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 18 458 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 311 пациентов, в том числе 20 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 293 человека с подтверждённым коронавирусом. Из них 248 скончались непосредственно от ковида.