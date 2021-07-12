Новый рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 249 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 249 инфицированных коронавирусом — это рекорд для региона с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 56 971, сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 84, Бийск – 30, Рубцовск – 22, Камень-на-Оби – 11, Алейск – 8, Славгород, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Чарышский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Солтонский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Выздоровели за весь период 47 633 человека, в том числе 42 – за последние сутки.

Скончались ещё 12 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3591 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 565 зараженных, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 472 койки.