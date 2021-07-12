Новый рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 249 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 249 инфицированных коронавирусом — это рекорд для региона с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 56 971, сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 84, Бийск – 30, Рубцовск – 22, Камень-на-Оби – 11, Алейск – 8, Славгород, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Чарышский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Солтонский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Выздоровели за весь период 47 633 человека, в том числе 42 – за последние сутки.
Скончались ещё 12 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3591 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 565 зараженных, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 472 койки.
Комментарии
Ну надо же как равнехонько! Опять 249.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 565 зараженных, из них 195 – на ИВЛ.
Вот на что надо смотреть, большая часть из тяжёлых пойдёт на ИВЛ, а с ИВЛ в..., и цифры растут с хорошими темпами.
Постоянно пишут,насколько заразен коронавирус. Значит,одной из эффективных мер борьбы является тестирование на коронавирус.(раннее выявление заболевших),особенно бессимптомных.
Так почему в СМИ постоянно пишут,что Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид?
ВАЖНЫ ВСЕ МЕРЫ БОРЬБЫ! ИЛИ НЕТ?
Tolknews сегодня:
"249 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее количество зараженных на 12 июля cоставляет 56 971 человек, в том числе заболели 3 856 детей (+21 ребенок за сутки), сообщает региональный оперштаб.
12 больных коронавирусом умерли за сутки, 10 из них скончались непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 3 591 человека (все взрослые).
565 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (+4 случая за сутки), из них 195 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (+11 за сутки)".
Комментарии излишни.... Берегите себя!
ВАЖНЫ ВСЕ МЕРЫ БОРЬБЫ! ИЛИ НЕТ?
Год назад Томенко высказался,что все мы умны задним числом-ничего в его задних числах не изменилось. Зато "Евгения Онегина" наизусть знает,хоть что-то...
Вижу украинский след.
Знакомый работает в морге,говорит смертность с поступлением ковида на уровне весны,никакого повышения смертности нет
Чем больше идёт пропаганда прививки,тем выше статистика смертности и заболеваемости в новостях,у нас у власти одна задача-нагнать жути на людей,чтобы статистику им не портитили по показателям прививаемости,а то по шапке получат
12.07.2021 14:00
- гость -
Чем больше идёт пропаганда прививки,тем выше статистика смертности и заболеваемости в новостях,у нас у власти одна задача-нагнать жути на людей,чтобы статистику им не портитили по показателям прививаемости,а то по шапке получат
Про смертность статистику посмотрите, сроки заполняемости вновь открывшихся госпиталей под крышу посмотрите, а так вы правы, врать можно много, лишь бы не прививались. По Москве все ваши либералы уже привились в первых рядах, только гадить в СМИ не перестают про прививки.
Сколько из заболевших привиты? Не хотите озвучить?