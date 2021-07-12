В Бурятии завершился двухнедельный локдаун

В Бурятии сняли двухнедельный локдаун, который вводили с 27 июня по 11 июля на фоне пандемии коронавируса. Исключением стал только Кабанский район, где ограничения продлили до 18-го числа, пишет ТАСС со ссылкой на республиканский оперштаб.

Таким образом, в регионе возобновили работу торговые центры, заведения общепита, бассейны, библиотеки, музеи, детсады, магазины непродовольственных товаров, организации сферы услуг, бани, сауны и салоны красоты.

При этом работа общепита и торговых центров ограничена до 22:00, а детей до 14 лет без сопровождения взрослых в ТРЦ пускать пока не будут. Помимо этого, сохраняется требование о заполняемости не более 50% от вместимости помещений.

Также отмечается, что бассейны, фитнес-залы, турбазы, гостевые дома, отели могут принимать только клиентов с сертификатами о вакцинации, отрицательными ПЦР-тестами либо со справками о перенесённом не более чем полгода назад коронавирусе.

Из ограничений в Бурятии по-прежнему сохраняется масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, остаётся в силе требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистант. Детские развлекательные центры, аттракционы, ночные клубы, банкетные залы и кинотеатры пока работать не будут, а детям до 14 лет передвигаться по улицам можно только в сопровождении взрослых.

За весь период в Республике Бурятия выявили 48 180 случаев COVID-19, из них 255 – за минувшие сутки. Всего от ковида в регионе умерло 1453 человека, выздоровели 43 743 пациента.