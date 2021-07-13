Травмированная на батуте в Барнауле девочка остаётся прикованной к кровати

Девочку, которая получила серьёзные травмы при инциденте с батутом в Барнауле, выписали из больницы. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Почти месяц она не могла слышать и говорить. Кроме того, ребёнок получил серьёзный перелом бедра.

"Сейчас она находится дома. Ребёнок восстановился в плане речи, в плане слуха. Она слышит, разговаривает, родители даже порадовали тем, что запоминает и рассказывает маленькие стихотворения. Сможет ли она ходить и как это всё будет, это, конечно, сейчас вопросы, вопросы, вопросы... Нужен длительный период, интенсивное лечение. Будем надеяться, что ребёнок сможет восстановиться", – рассказала председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

28 июня семьи пострадавших от падения с батута детей получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч перечислили семье наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы, Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.