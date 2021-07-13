В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в Алтайском крае от последствий COVID-19 скончались 20 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это рекорд за всё время пандемии для региона. Всего в крае зарегистрировали 3611 смертей из-за инфекции. Среди умерших – все взрослые.

За минувшие сутки также зафиксировали 256 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 57 227. Больше всего новых инфицированных выявили в Барнауле (+91 за сутки), Бийске (+24), Рубцовске (+22), а также в Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +9).

При этом выздоровели за весь период 47 679 пациентов, в том числе 46 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 587 пациентов, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 576 коек.