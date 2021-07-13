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Новости

В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 256 новых случаев коронавируса
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние 24 часа в Алтайском крае от последствий COVID-19 скончались 20 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это рекорд за всё время пандемии для региона. Всего в крае зарегистрировали 3611 смертей из-за инфекции. Среди умерших – все взрослые.

За минувшие сутки также зафиксировали 256 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 57 227. Больше всего новых инфицированных выявили в Барнауле (+91 за сутки), Бийске (+24), Рубцовске (+22), а также в Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +9).

При этом выздоровели за весь период 47 679 пациентов, в том числе 46 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 587 пациентов, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 576 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.07.2021 13:29
Гость

Решили не прятать?

13.07.2021 13:35
- гость -

Какие меры предпринимают,чтобы изменить ситуацию?

Сколько ежедневно проводят тестов,чтобы хоть как-то снизить распространение коронавируса?

13.07.2021 13:43
- гость -

13.07.2021 13:35
- гость -

Снижают распространение коронавируса вакцинация и соблюдение санитарных норм.

13.07.2021 13:47
гость

13.07.2021 13:43
- гость -

Снижают распространение коронавируса вакцинация и соблюдение санитарных норм.

Вы сами то в это верите?

13.07.2021 13:47
- гость -

13.07.2021 13:43
- гость -
Даже без симптомов человек может являться носителем опасного вируса, что может повлиять на его дальнейшее распространение.

Положительный результат теста на ранней стадии заболевания позволяет людям изолировать себя, снижая вероятность заражения других и позволяя им обращаться за лечением раньше, что, снижает тяжесть заболевания с сопутствующими рисками.

13.07.2021 13:48
гость

В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Это из-за вакцинации?

13.07.2021 13:49
- гость -

стадии заболевания позволяет людям изолировать себя, снижая вероятность заражения других

?
и много вы таких ответственных знаете? рас-два, остальные везде шарятся им пофиг

13.07.2021 13:50
гость

Положительный результат теста на ранней стадии заболевания позволяет людям изолировать себя, снижая вероятность заражения других и позволяя им обращаться за лечением раньше, что, снижает тяжесть заболевания с сопутствующими рисками

Согласен. Но как не могли у нас делать тесты всем с симптомами год назад, так и до сих пор похоже не могут

13.07.2021 13:52
- гость -

Решили не прятать?
поняли, что опять облажались, когда свели статистику по ковидным смертям и общей годовой смертностью. Разница в 300тыс.чел. ощутима
Сейчас бубут кошмирить, а в начале сентября будет спад заболеваемости. Двух зайцев: и к выборам успокоение, и старые "стат.погрешности " подправят

13.07.2021 13:52
гость

и много вы таких ответственных знаете? рас-два, остальные везде шарятся им пофиг

Да хоть сколько, на работу с положительным тестом уже не пойдет, ему обязаны дать больничный. Поэтому и не выгодно всех тестировать. А значит он пойдет на работу и распространение пойдет дальше

13.07.2021 13:54
- гость -

13.07.2021 13:48
гость
В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Это из-за вакцинации?

Это из за чипа в вашей голове, цинк плохо влияет на ваши нервные клетки головного мозга.)

13.07.2021 13:54
- гость -

на работу с положительным тестом уже не пойдет, ему обязаны дать больничный.

ой ну сказочник вы реально, это один процент из всех ответсвенных

13.07.2021 13:59
гость

это один процент из всех ответсвенных

Это вообще не ответственные, за это отвечает врач, который даст больничный независимо ответственный к нему пришел или нет. А нет теста, врач ни за что не отвечает, иди на работу, заражай других

13.07.2021 14:01
- гость -

Подготовка к выборам партией власти шла полным ходом...

13.07.2021 14:04
гость

13.07.2021 13:54
- гость -
Это из за чипа в вашей голове, цинк плохо влияет на ваши нервные клетки головного мозга


Зачем вы показываете проблемы своего головного мозга? Вопрос был не про отсутствие у вас головного мозга, а о связи вакцинации и роста заболеваний. При вакцинации роста вроде бы быть не должно, а он есть, вот и вопрос, почему? Но не напрягайтесь, а то ваш и так слабенький мозг совсем лопнет

13.07.2021 14:05
- гость -

13.07.2021 13:48
гость

Это из-за вакцинации. Успокоился, болезный? Хватит изо дня в день задавать один и тот же вопрос. Иди прячься под стол.

13.07.2021 14:05
гость

Как можно связать рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки с выборами?

13.07.2021 14:08
гость

13.07.2021 14:05
- гость -

Ты то откуда знаешь, болезный? Вылез из под стола, увидел знакомое слово и начал отвечать? Так не тебя, смешного, спрашивали. Спрячься обратно. А то голова от незнакомых слов вспухнет

13.07.2021 14:19
- гость -

Как можно связать рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки с выборами?
так же, как и в прошлом году волеизъявление по принятию поправок держало количество ежедневно заболевших в крае в пределах 73-75 человек на протяжении месяца! а потом резкий скачок))
Есть объяснение?

13.07.2021 14:19
- гость -

13.07.2021 14:05
- гость -
Это из-за вакцинации. Успокоился, болезный? Хватит изо дня в день задавать один и тот же вопрос. Иди прячься под стол.

Каникулы, мамкины инфекционисты и эпидемиологи за клавиатуру сели.

13.07.2021 14:20
минздраву

ГОД ПРОШЁЛ ЧИСЛО СМЕНИЛОСЬ - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.

13.07.2021 14:23
- гость -


Во Франции запретят непривитым вход в бары, больницы, поезда и самолеты. Во многих европейских странах предпринимаются различные меры для защиты населения, сохранения здоровья и жизни. В том числе в Москве.Что предпринимается у нас? Неделю назад еще обещали ввести обязательную вакцинацию и контроль за масочным режимом, А в результате даже в поликлинике врачи и медсестры без масок.

13.07.2021 14:24
- гость -

Можно поинтересоваться. Все умершие взрослые. А сколько им лет?

13.07.2021 14:26
- гость -

...а еще месяц назад никто из этих 20 и предположить не мог что все так закончится...

Люди, будьте ответственны, при контакте с заболевшими, при плохом самочувствии, самоизолируйтесь.

13.07.2021 14:31
- гость -

в Н-ской обл каждый день пинут возраст умерших, типа 35, 56, 62, 68, 72, 81.

А у нас это секретная информация.
Думаю, помогло бы протрезветь некоторым бессмертным, когда бы увидели возраст других

13.07.2021 14:37
- гость -

13.07.2021 14:31
- гость -
А у нас это секретная информация.
Думаю, помогло бы протрезветь некоторым бессмертным, когда бы увидели возраст других

Наших бессмертный этим не пробить, не трезвеют, только злее становятся, прям воинственней становятся.

13.07.2021 14:41
- гость -

Какие меры предпринимают,чтобы изменить ситуацию?
---
Табло за 3,5 млн на здание ГорАд

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