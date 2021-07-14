Трамвай протаранил "Ладу" в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Очередное ДТП с трамваем случилось 14 июля в Барнауле. На этот раз под удар попал автомобиль ВАЗ-2110. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла в районе перекрёстка улиц Попова и Сухой Лог. На кадрах видно, что удар пришёлся в боковую часть легковушки, которая получила серьёзные повреждения.

В отделении пропаганды БДД Барнаула уточнили, что информации о пострадавших в указанном ДТП не поступало. Водители воспользовались правом оформить аварию самостоятельно.

Напомним, неделей ранее на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова электротранспорт наехал на легковой автомобиль.