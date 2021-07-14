"Динамо-Барнаул" выбило ФК "Новосибирск" из Кубка России

Футболисты барнаульского "Динамо" 14 июля взяли полноценный реванш у ФК "Новосибирск" за вылет из Кубка России в 2020 году, победив в 1/256 финала того же турнира, только уже 2021 года.

В основное время победителя выявить не удалось. На неотразимы штрафной Антона Петухова динамовцы ответили голом с игры в исполнении Владимира Завьялова.

В дополнительное время ни одной из команд отличиться не удалось. В результате все решила серия пенальти, в которой барнаульцы забили четырежды, в то время как соперник – только дважды.

Напомним, в прошлом году игра Кубка России с новосибирцами завершилась поражением алтайских футболистов со счетом 0:1. Единственный гол динамовцы пропустили со стандартного положения.