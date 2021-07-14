Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бийским дорожникам

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ДСУ-1 в Бийске. По данным следователей, сумма задолженности перед 113 работниками составила более 7,3 млн рублей.

"По данным следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2021 года директор бийского предприятия "Дорожно-строительное управление – 1" не произвёл полную выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем").

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на восстановление нарушенных конституционных прав граждан. Расследование продолжается.