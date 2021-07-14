Такой день. Обгоревшие останки младенца в Барнауле и задержка рейса в Москву

12-летняя девочка в Барнауле обнаружила обгоревшие останки младенца. Позднее по подозрению в преступлении задержали 29-летнюю женщину. На неё указали соседи, так как видели её "с животом", а потом он вдруг пропал. Она дала признательные показания.

Задержка рейса S7-2602 Барнаул – Москва, который должен был отправиться ещё в 08:05, достигла 10 часов. Причину срыва графика не назвали, однако ранее один из барнаульцев случайно услышал, что требуется замена некоей небольшой детали системы кондиционирования.

Жильцы новостройки рядом с барнаульским Ковшом опасаются, что скоро начнут парковать автомобили на соседних улицах. 16-этажный дом сдали весной 2020 года, однако подземная автостоянка во дворе многоэтажки так и остаётся незавершённой. Люди говорят, что за всё время застройщик не выполнил никаких работ в помещении, в котором они остро нуждаются.

Администрация парка "Арлекино" опровергла заявление прокуратуры о том, что у них нет документов на аттракционы "Колесо обозрения" и "Американские горки". Согласно постановлению прокуратуры, руководство парка не оформило право собственности на аттракционы и допустило ряд нарушений. Владельцы "Арлекино" с этим категорически не согласны и заявили, что ведомство публикует недостоверную информацию.