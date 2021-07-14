Это неправда. Руководство парка "Арлекино" прокомментировало закрытие двух аттракционов

Администрация парка "Арлекино" опровергла заявление прокуратуры о том, что у них нет документов на аттракционы "Колесо обозрения" и "Американские горки". Напомним, 9 июля прокуратура Ленинского района Барнаула сообщила об этом на своём официальном сайте. Правоохранители приостановили эксплуатацию этих развлечений.

Согласно постановлению прокуратуры, руководство парка не оформило право собственности на аттракционы и допустило ряд нарушений. Владельцы "Арлекино" с этим категорически не согласны и заявили, что ведомство публикует недостоверную информацию.

"Прокуратура предоставляет неверные сведения. Мы крупный парк, у нас большой поток посетителей, мы не можем работать без документов, это бред. И в прокуратуре прекрасно знают, что у нас документы на все аттракционы есть. Они даже не запрашивали их официально, но фактически почему-то определили нарушения и вышли с иском в суд", – прокомментировала amic.ru маркетолог парка Анна.

Она отметила, что это уже не первая попытка прокуратуры закрыть парк, при том что он ежегодно проходит все необходимые проверки качества оказываемых услуг.

"У нас недопонимание с прокуратурой длится уже лет десять, у них всё время какие-то претензии и мы постоянно от них отбиваемся в судах. Сейчас они уцепились за высоту ограждений у этих двух аттракционов. Они сделаны по нормам прошлого года, а в этом году уже новые нормативы. Но все наши аттракционы ранее прошли проверку безопасности и оценку технического состояния, а следующее освидетельствование качества услуг по новым нормам будет только в августе 2021 года, а сейчас ещё июль", – добавляет представитель "Арлекино".

Руководство парка утверждает, что закрытые прокуратурой аттракционы не несут угрозы жизни и здоровью посетителей. Они уже оспорили заявление прокуроров в суде, заседание по поводу устранения "нарушения" по нормативам состоится 26 июля.

"До этого времени единственное колесо обозрения в городе будет закрыто, как и американские горки. Июль, самый сезон, за две недели простоя мы потеряем десятки тысяч рублей прибыли, которые нам никто не возместит", – говорит Анна.

Администрация парка аттракционов заверила amic.ru, что они бы всё равно в августе переделали ограждения под новый норматив. А теперь им придётся ждать решения суда.

Ранее на официальном сайте прокуратуры Алтайского края сообщалось, что правоохранители провели проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов, расположенных на территории парка отдыха. Она показала, что "Американские горки" и "Колесо обозрения" эксплуатируются "без каких-либо документов, подтверждающих право собственности", а высота ограждения не соответствует нормам.

Выявленные нарушения, говорят прокуроры, создают угрозу безопасности и могут причинить вред. В Ленинский районный суд направлен иск о принуждении собственника парка устранить нарушения и приостановить работу аттракционов.

Рассмотрение требований прокурора о безопасном использовании "Колеса обозрения" и "Американских горок" продолжается.