Такой день. Спасение утопающих и ремонт "Зебры"

Двое подростков спасли утопающих бабушку и внучку на реке Песчаной в Смоленском районе. Женщина пришла на речку с двумя внучками. Одна из них взобралась на резинового крокодила и поплыла в сторону бабушки. На самом глубоком месте её снесло течением, и девочка стала тонуть. Бабушка, которая увидела это, бросилась ей на помощь, но не смогла вытащить ребёнка. Отдыхающие не пытались помочь утопающим, и тогда на подмогу им отправились два подростка. Они забежали в воду и спасли бабушку с внучкой.

Работы по реконструкции Старого моста выполнили на совмещённой части конструкции, а также на эстакаде со стороны города. Эксперт дорожного хозяйства Упрдор "Алтай" Артём Онищенко отметил, что готовность объекта составляет 85%.

Смертельное ДТП произошло в Рубцовске. Мужчина не справился с управлением и влетел в угол здания.

В Барнауле отремонтируют здание, где в начале 2000-х располагался культовый ночной клуб "Зебра". А ещё раньше это был концертный зал Алтайского государственного музыкального колледжа. Провести ремонт планируют за 320 миллионов рублей. На объекте уже работает строительная техника. В настоящее время рабочие сносят крыльцо здания.

Три тысячи выпускников Алтайского края отказались от сдачи ЕГЭ в пользу государственного экзамена в этом году. Всего в 2021-м ЕГЭ сдали более 10 тысяч человек в 108 пунктах приёма экзаменов. Из них 9,5 тысячи – выпускники 2021 года, остальные – прошлых лет, а также семь граждан Казахстана.