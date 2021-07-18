В Республике Алтай выявили 60 новых случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 60 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 17 жителей города Горно-Алтайска, у 10 жителей Усть-Коксинского района, у восьми жителей Майминского района, у шести жителей Кош-Агачского района, у шести жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у четырёх жителей Чемальского района, у трёх жителей Турочакского района и у двух жителей Онгудайского района.

За весь период в регионе выявили 18 805 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 17 493 пациента, в том числе 18 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 293 человека с подтверждённым коронавирусом.