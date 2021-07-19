Алтайский суд продлил срок домашнего ареста Ирине Долговой

Суд продлил домашний арест бывшему зампредседателя правительства Алтайского края Ирине Долговой, которую обвиняют в двукратном превышении должностных полномочий. Как сообщает "Алтайская правда", Ирина Долгова останется под домашним арестом до 23 сентября.
По данным следствия, в 2018 году Долгова поручила унитарному предприятию "Аптеки Алтая", подведомственному краевому Минздраву, приобрести лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей.
Препараты приобретались у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей.
Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Долгова в обход установленных процедур включила другого своего знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счёт краевого бюджета.
В последующем для него в ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тысяч рублей.
Напомним, в августе 2020 года Ирина Долгова ушла в отставку с поста зампреда правительства Алтайского края. Заявление о сложении полномочий она мотивировала обстоятельствами личного характера. Однако уже 17 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновницы по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
На следующий день Долгову заключили под стражу. 4 октября она попыталась обжаловать решение, но получила отказ. Однако уже 26 октября Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения и отправил бывшего зампреда под домашний арест.
Комментарии
Все это пустое.
Для нее это трагедия. Не думала, что так повернется
1 млн и еще 200 тысяч, с этого она могла поиметь только часть, при этом у нее зарплата больше, чем часть, которую она могла поиметь. Зачем ей это было надо? Неужели жадность и ощущение безнаказанности? Рисковать своим благополучием, ведь это глупость. И с такого высокого социального статуса превратиться в судимую
Сейчас плачет наверное. Ну пусть все вернет, раскается, продаст богатства, как то компенсирует, тогда можно простить. А будет крутиться, цепляться, не признавать вину, то и прощать не за что, значит ничего не поняла
её тихонько из ареста выведут и никто не узнает-если конечно,власть эта будет- я так думаю.
Весь срок который ей определят она проведет под домашним арестом. А там и свобода с нечистой совестью.
А потом для всех как у Чичикова "потерпела по службе за правду". И пожалеют, и помогут.