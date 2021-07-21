Жительница Барнаула наткнулась на мошенников и "пролетела" с билетами на самолёт

49-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

По словам горожанки, она зашла на один из интернет-ресурсов, чтобы купить билеты на самолёт в Сыктывкар. Женщина прошла по предлагаемой ссылке, ввела номер своей банковской карты, код с обратной стороны, а также пароли, пришедшие в SMS-сообщениях. После этого с её счета пропали 56 тысяч рублей.

"В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному деянию, возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая с банковского счёта", – сказано в сообщении МВД.